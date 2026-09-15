Damit hat sich die leichte Erholung im Juli nicht fortgesetzt. Damals hatten die Schweizer Hotels dank mehr inländischer Gäste erstmals nach vier rückläufigen Monaten in Folge wieder ein Plus verbucht. Die Zahl der Logiernächte war im Juli um 0,5 Prozent gestiegen. Von März bis Juni hatte sie jeweils unter dem entsprechenden Vorjahreswert gelegen.