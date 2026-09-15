Die Zahl der Logiernächte sank gegenüber dem Vorjahresmonat um 2,1 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) anhand einer ersten Schätzung am Dienstag meldete.
Dabei ging die Nachfrage der ausländischen Gäste um 2,2 Prozent zurück. Bei den Gästen aus dem Inland sank die Zahl der Übernachtungen um 1,9 Prozent.
Damit hat sich die leichte Erholung im Juli nicht fortgesetzt. Damals hatten die Schweizer Hotels dank mehr inländischer Gäste erstmals nach vier rückläufigen Monaten in Folge wieder ein Plus verbucht. Die Zahl der Logiernächte war im Juli um 0,5 Prozent gestiegen. Von März bis Juni hatte sie jeweils unter dem entsprechenden Vorjahreswert gelegen.
In den ersten sieben Monaten des Jahres 2026 wurden insgesamt 25,3 Millionen Logiernächte gezählt. Das waren 0,5 Prozent weniger als in der entsprechenden Vorjahresperiode.
Das BFS veröffentlicht am 22. September eine zweite Schätzung und erste Angaben zu den Herkunftsmärkten für den August. Die definitiven Ergebnisse mit den absoluten Logiernächtezahlen und detaillierten Angaben zur Herkunft der Gäste folgen am 5. Oktober.
(AWP)