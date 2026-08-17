Entsprechend fiel auch die Bilanz für das erste Halbjahr negativ aus: Die Zahl der Übernachtungen sank um 0,7 Prozent auf 20,3 Millionen. Um den Rekordwert aus dem Vorjahr im Gesamtjahr noch zu übertreffen, wäre denn auch eine starke zweite Jahreshälfte nötig. Mit dem leichten Plus im Juli ist zumindest der Auftakt ins zweite Semester gelungen.