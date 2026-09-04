Die Zahl der Logiernächte stieg im Juli um 0,5 Prozent auf 5,0 Millionen gegenüber dem Vorjahr, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Freitag mitteilte. Bereits erste Schätzungen hatten einen leichten Anstieg angezeigt. Getragen wurde das Plus von der stärkeren Nachfrage aus dem Inland, während insbesondere aus Asien deutlich weniger Gäste kamen.