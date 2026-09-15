Dabei ging die Nachfrage sowohl aus dem In- als auch aus dem Ausland zurück. Für die gesamte Sommersaison zieht Schweiz Tourismus dennoch eine differenzierte Bilanz. Vor allem die Bergregionen hätten vom Hitzesommer profitiert. Die Zahl der Logiernächte sank im August gegenüber dem Vorjahresmonat um 2,1 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) anhand einer ersten Schätzung am Dienstag bekannt gab. Bei den ausländischen Gästen betrug der Rückgang 2,2 Prozent, bei den Gästen aus dem Inland 1,9 Prozent.