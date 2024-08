Die Produktion in der Industrie legte im Vorjahresvergleich um kräftige 7,3 Prozent zu. Am deutlichsten stieg sie im Mai mit plus 8,6 Prozent, aber auch der April (+8,0 Prozent) und der Juni (+5,6 Prozent) konnten sich sehen lassen. Derweil stiegen auch die Umsätze über das gesamte Quartal gesehen um 5,4 Prozent, wobei der Anstieg im April (+8,5 Prozent) am ausgeprägtesten war.