Umsätze hinken hinterher

Doch noch immer sei die Erholung «verletzlich». So seien die Umsätze in den Monaten Juli bis September nur um 1,8 Prozent gestiegen; und in den ersten neun Monaten habe beim Umsatz nur ein Plus von 2,3 Prozent resultiert. Die Kapazitätsauslastung in den Betrieben erhöhte sich laut den Angaben zwar leicht auf 82,1 Prozent, sie liege damit aber weiterhin unter dem langjährigen Durchschnitt von 85,6 Prozent.