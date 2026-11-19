Dabei legte die Bauproduktion deutlich stärker zu als die Industrieproduktion. Im gesamten sekundären Sektor der Wirtschaft, also in der Industrie und im Bau, erhöhte sich die Produktion (arbeitstagbereinigt) zwischen Juli und September 2026 gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum um 1,6 Prozent, wie aus den Zahlen des Bundesamts für Statistik (BFS) vom Donnerstag hervorgeht.