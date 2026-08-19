Im gesamten sekundären Sektor der Wirtschaft, also in der Industrie und im Bau, stieg die Produktion zwischen April und Juni 2026 gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum um 5,1 Prozent an, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Mittwoch mitteilte. Die Umsätze stiegen dabei um 0,4 Prozent.