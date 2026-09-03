Bisher erwartete die Mehrzahl der Ökonomen einen stabilen Leitzins bis ins Jahr 2027. Ein Monat mit einem hohen Inflationswert dürfte deshalb nicht ausreichen, dass die SNB bereits an der nächsten geldpolitischen Sitzung vom 24. September die Zinsen erhöht. Der positive Überraschungseffekt im August wurde von den Energiepreisen getragen, wobei die Auswirkungen auf den übrigen Währungskorb aufgrund der verhaltenen Kerninflation begrenzt waren, schrieben die Ökonomen von Bloomberg am Donnerstag in einem Kommentar. Dies dürfte die Einschätzung der SNB bestärken, dass der mittelfristige Preisdruck nach dem vorübergehenden Energieschock praktisch unverändert bleibt, und somit eine Verlängerung der Nullzinsen rechtfertigen, begründeten die Bloomberg-Experten ihre Einschätzung.