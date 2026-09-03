Höher war die Inflation letztmals im August 2024. In den letzten Monaten schwankte sie zwischen 0,3 und 0,6 Prozent. Der kräftige Anstieg sei überwiegend auf die seit dem Scheitern der Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran wieder höheren Energiepreise zurückzuführen, sagt Raiffeisen-Experte Alexander Koch. «Damit sind auch in der Schweiz die Heizöl- und Tankstellenpreise stark gestiegen.»