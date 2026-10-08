Die meisten Stellen bot die IT-Branche mit 1211 Inseraten (+49 Prozent). Gesucht wurden KI-Fachkräfte aber auch von Banken und Versicherungen wie Axa, Julius Bär und der Schweizerischen Nationalbank sowie von Pharmakonzernen wie Roche, Novartis und Lonza. Im Ingenieurwesen gehören Siemens, Hitachi Energy und ABB zu den wichtigsten Arbeitgebern.