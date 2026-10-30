Der Rückgang zeigt sich bei den meisten Indikatorengruppen des Konjunkturbarometers. Sowohl die Auslands- als auch die Konsumnachfrage schwächen sich leicht ab. Auf der Entstehungsseite stehen insbesondere die übrigen Dienstleistungen sowie die Finanz- und Versicherungsdienstleister unter Druck. Positive Signale kommen dagegen aus dem Verarbeitenden Gewerbe.