Damit hat sich der Frühindikator nach dem Rückfall im März auf 95 Punkte weiter erholt und notiert weiterhin deutlich über der Marke von 100 Punkten, welche die Wachstumsschwelle markiert. Er liegt auch deutlich über dem mittelfristigen Durchschnitt. Davor hatte der Iran-Krieg zwischenzeitlich für einen Dämpfer gesorgt.