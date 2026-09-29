Laut dem Konjunkturbarometer des KOF Instituts haben sich die Wirtschaftsaussichten im September erneut deutlich verbessert und die Erwartungen der Ökonomen deutlich übertroffen.
Im September 2026 stieg das KOF-Konjunkturbarometer um 1,6 Punkte auf 109,1 Punkte, wie das KOF Institut der ETH Zürich am Dienstag mitteilte. Dabei wurde der Vormonatswert vom August um 0,8 Punkte auf 107,5 Punkte nach oben korrigiert.
Damit hat sich der Frühindikator nach dem Rückfall im März auf 95 Punkte weiter erholt und notiert weiterhin deutlich über der Marke von 100 Punkten, welche die Wachstumsschwelle markiert. Er liegt auch deutlich über dem mittelfristigen Durchschnitt. Davor hatte der Iran-Krieg zwischenzeitlich für einen Dämpfer gesorgt.
Das September-Barometer fiel damit deutlich über den Erwartungen aus. Von AWP befragte Ökonomen hatten mit Werten zwischen 105,0 bis 106,9 Punkten gerechnet.
«Die Aussichten für die Schweizer Konjunktur zeigen sich weiterhin günstig», schreiben die Ökonomen des KOF Instituts. Positiv entwickelt haben sich insbesondere die Indikatoren des Verarbeitenden Gewerbes, der Dienstleistungen sowie des Baugewerbes. Etwas zurückstecken mussten hingegen die Indikatoren der Auslandsnachfrage sowie der Finanz- und Versicherungsdienstleister.
Das KOF-Konjunkturbarometer ist ein sogenannter vorlaufender Sammelindikator. Es basiert auf einer Vielzahl von Indikatoren und soll anzeigen, wie sich die Schweizer Konjunktur in der nahen Zukunft entwickelt.
(AWP)