Nach einem leichten Rückgang im September floss zudem wieder mehr Geld in die Freizeit. Das betraf sowohl Sportartikel und -aktivitäten als auch andere Hobbys. Im Bereich Schönheit und Wellness blieben die Gesamtausgaben hingegen seit Juli nahezu unverändert. Höheren Ausgaben für Kosmetikprodukte und -behandlungen standen unter anderem tiefere Ausgaben für Kleidung gegenüber.