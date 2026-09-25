Für den Aussenwert des Frankens erwarten die Befragten keine grossen Veränderungen. So dürfte der Wechselkurs der Schweizer Währung zum Euro in drei Monaten ungefähr bei 0,93 CHF/EUR verharren, in zwölf Monaten wird der Wechselkurs bei 0,92 erwartet. Zum US Dollar wird ein leichter Rückgang auf 0,81 CHF/USD erwartet und 0,80 CHF/USD in zwölf Monaten.