In der Folge wurden vom 8. bis 20. September bis zu 30'000 Kubikmeter Diesel und 30'000 Kubikmeter Benzin aus den Pflichtlagern freigegeben. Beim Benzin wurde laut dem BWL die gesamte Menge bezogen, beim Diesel rund zwei Drittel. Die bezogenen Mengen müssen innerhalb von sechs Monaten wieder eingelagert werden.