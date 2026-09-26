Der Hintergrund: «Im März hat das Institut für Geistiges Eigentum (IGE) eine jahrelange Praxis überraschend über Bord geworfen», so Mitte-Ständerat Fabio Regazzi (64). Firmen dürfen ihre Produkte mit dem Schweizerkreuz kennzeichnen, auch wenn sie nicht in der Schweiz gefertigt, sondern lediglich hier entwickelt wurden. On begrüsste damals die Änderung. Sie sei Ausdruck eines zeitgemässen Verständnisses von Swissness und trage der Realität moderner Schweizer Wertschöpfung Rechnung, hiess es am Hauptsitz in Zürich.