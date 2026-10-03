Ausländerinnen und Ausländer würden diese gleich doppelt oder dreifach treffen. Aber auch Auslandschweizer müssten mit Kürzungen leben. «Wir haben ein Problem bei Sozialleistungen, die ins Ausland gehen. Das ärgert die Leute», sagt SVP-Nationalrätin Diana Gutjahr (42, TG). Grundsätzlich gebe es bei der AHV nicht viel Manövriermasse – ausser man würde die Steuern oder das Rentenalter erhöhen. Beides unpopuläre Massnahmen. Bei Sozialleistungen, die ins Ausland fliessen, sieht die SVP einen wirksameren Hebel.