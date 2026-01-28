Die Regierung begründete ​den Schritt mit der schlechteren globalen ‌Sicherheitslage und der Notwendigkeit, Lücken ‍in der Verteidigung schneller zu schliessen. Die Armee sei aufgrund ​von Einsparungen in den vergangenen Jahrzehnten nicht ausreichend ausgerüstet, hiess es in der Mitteilung weiter. Da für die Steuererhöhung ‌eine Änderung der Bundesverfassung ⁠notwendig ist, haben die Schweizer Stimmbürger ‌das letzte Wort. Eine Volksabstimmung könnte nach den Plänen des Bundesrats ‍im Sommer 2027 stattfinden. Das Verteidigungsministerium soll bis Ende März eine entsprechende Vorlage ausarbeiten. Der ​geplante Fonds soll zudem die Möglichkeit erhalten, ‍Kredite aufzunehmen.