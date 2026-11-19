Der Rohstoffhandel konzentriert sich in der Schweiz stark auf wenige Kantone. Allein auf Genf entfielen 60,6 Prozent der Wertschöpfung. Dahinter folgen Zug, Waadt, Tessin und Zürich. Zu den grossen Rohstoffhändlern mit Sitz in der Schweiz gehören etwa Glencore in Baar sowie Vitol, Gunvor und Mercuria in Genf.