Auch bei der Arbeitsplatzsicherheit zeigt sich bei den Arbeitnehmenden Zurückhaltung. Zwar fühlen sich mit Blick auf die kommenden zwölf Monate noch zwei Drittel der Schweizer Beschäftigten in ihrem Job sicher. Doch nur 27 Prozent sind optimistisch, dass ihre Fähigkeiten auch noch in drei Jahren auf dem Arbeitsmarkt gefragt sein werden.