Mit dem frischen Kapital will Infracore unter anderem den Kauf weiterer Klinikimmobilien finanzieren und ein Aktionärsdarlehen in Höhe von ‌gut 55 Millionen Franken zurückzahlen. Zwei Investoren, Cohen & Steers sowie die Swiss Finance & Property Group, haben den Angaben ​zufolge bereits feste Zusagen für den Kauf ​von Aktien im Wert von ​insgesamt 75 bis 80 Millionen Franken gegeben.