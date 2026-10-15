So haben die offenen Stellen in Handwerks- und technischen Berufen seit 2015/16 um 131 Prozent zugenommen und damit mehr als viermal so viel wie der Gesamtindex der offenen Stellen (+30 Prozent). Den stärksten Zuwachs verzeichneten dabei die Untergruppen Bau- und Ausbaufachkräfte wie Bauspengler oder Sanitär- und Heizungsinstallateure. Dahinter folgen die Elektriker wie Bauelektriker und verwandte Berufe.