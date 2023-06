"Die Zinserhöhungen weltweit sind in den letzten fünfzehn Monaten über die Bühne gegangen. Der Zinsschock und die Unsicherheiten klingen darum ab, und das Ende der Straffungen rückt langsam ins Blickfeld. Die Anleger sehen sich mehr in der Feinabstimmung begriffen. Von daher ist der Einfluss des jüngsten Entscheids der SNB überschaubar. Die Gewinnentwicklung hängt derzeit mehr am globalen Makrobild als an der Währung."