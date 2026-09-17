Günstige Uhren sehr gefragt

Bei den Preiskategorien kletterten vor allem die Exporte von günstigen Uhren von weniger als 200 Franken um +13,3 Prozent. Am zweitstärksten entwickelten sich die teuren Uhren mit einem Preis von über 3000 Franken (+10,2 Prozent). Die Uhren mit einem Preis von 200 bis 500 Franken legten um 6,1 Prozent zu. Die Ausnahme waren dagegen die Uhren mit einem Preis zwischen 500 und 3000 Franken. Hier gab es einen leichten Rückgang von 0,9 Prozent.