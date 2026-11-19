Bereits in den zurückliegenden vier Monaten haben die Uhrenexporte klar zugelegt. Die Statistik bleibt allerdings stark von den Entwicklungen rund um den US-Zollstreit im Vorjahr beeinflusst. Im Oktober 2026 stiegen die Uhrenexporte im Vergleich zum Vorjahresmonat um 9,1 Prozent auf 2,46 Milliarden Franken, wie der Uhrenverband FH am Donnerstag mitteilte. Bereits in den Monaten Juni bis September nahmen die Ausfuhren deutlich zu, mit Raten zwischen 9 und 12 Prozent.