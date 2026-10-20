Allerdings ist das Bild der Branche stark von den Entwicklungen rund um den US-Zollstreit im Vorjahr geprägt. Im September 2026 nahmen die Uhrenexporte im Vergleich zum Vorjahresmonat um 11,7 Prozent auf 2,23 Milliarden Franken zu, wie der Uhrenverband FH am Dienstag mitteilte. Bereits im August waren sie um 9,1 Prozent und im Juli um 9,6 Prozent in die Höhe geklettert. Nach neun Monaten beträgt das Plus bei den Uhrenausfuhren 2,7 Prozent auf 19,5 Milliarden.