Innerhalb der Preiskategorien zog das oberste Segment mit Uhren ab 3000 Franken um 12,0 Prozent an, das günstige Segment der Uhren zwischen 200 und 500 Franken wuchs gar um 26,1 Prozent. Die billigeren Uhren bestätigen laut dem Uhrenverband die Erholung des laufenden Jahres, nachdem dieser Bereich zuvor während vier Jahren rückläufig gewesen war. Einen Rückgang um 3,9 Prozent verzeichneten die Uhren im Sektor 500 bis 3000 Franken.