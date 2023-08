Multinationale Unternehmen spielen in der Schweizer Wirtschaft eine zunehmend wichtige Rolle, wobei ihr Geschäftsmodell oft sehr komplex sei. Das BFS arbeite derzeit an einer Lösung, mit der die globalisierungsbedingten Aspekte besser berücksichtigt werden könnten, und versuche dazu enger mit den grossen MNU zusammenzuarbeiten und gewisse Prozesse zu überdenken, heisst es in der Mitteilung.