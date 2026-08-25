Nebst diesen ersten Schätzungen für das Jahr 2025 präsentiert das Bundesamt für Statistik (BFS) am Dienstag auch die nach oben korrigierten Zahlen zum BIP-Wachstum 2024 zu Preisen des Vorjahres. Es wurde von 1,4 auf 1,5 Prozent angehoben und jenes für 2023 auf 1,0 von 0,8 Prozent.