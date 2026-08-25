Das Bruttoinlandprodukt (BIP) verzeichnete zu Preisen des Vorjahres einen Anstieg von 1,6 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Dienstag mitteilte. Das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) hatte zuletzt das Wachstum der Schweizer Wirtschaft auf 1,4 Prozent geschätzt.
Nebst diesen ersten Schätzungen für das Jahr 2025 präsentiert das Bundesamt für Statistik (BFS) am Dienstag auch die nach oben korrigierten Zahlen zum BIP-Wachstum 2024 zu Preisen des Vorjahres. Es wurde von 1,4 auf 1,5 Prozent angehoben und jenes für 2023 auf 1,0 von 0,8 Prozent.
Das anhaltende Wachstum der Schweizer Wirtschaft hängt gemäss Angaben des BFS mit der hohen Binnennachfrage zusammen, die um 2,5 Prozent gewachsen ist. Besonders die Investitionen hätten mit plus 3,5 Prozent zu dem Wachstum beigetragen.
Auch der Konsumausgaben der privaten Haushalte blieben ein wichtigster Wachstumsmotor, verlangsamten sich aber leicht auf plus 1,7 Prozent. Der Handelsbilanzüberschuss war hingegen rückläufig.
(AWP)