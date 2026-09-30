Auch für das kommende Jahr sind sie zuversichtlicher. Allerdings bleibt die Unsicherheit hoch. Das Bruttoinlandprodukt (BIP) dürfte im laufenden Jahr ohne internationale Sportereignisse um 1,9 Prozent zulegen, wie die Ökonomen am Mittwoch mitteilten. Im Sommer hatten sie erst ein Plus von 0,8 Prozent erwartet. Für 2027 erwartet das KOF-Institut nun ein Wachstum von 1,7 Prozent (bisher: 1,5 Prozent) und für 2028 ebenfalls 1,7 Prozent.