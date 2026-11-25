Das zuständige Wirtschaftsdepartement hat seine Gegenargumente bereits vorgebracht, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft Seco auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte.
Das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) habe die Ergebnisse der Untersuchung im Rahmen des US Trade Acts zu den industriellen Überkapazitäten und die Empfehlungen des Handelsbeauftragten zur Kenntnis genommen, heisst es.
Diese Empfehlungen sehen die Einführung von Zusatzzöllen in der Höhe von bis zu 15 Prozent vor. Die definitiven Zölle werde der US-Präsident Donald Trump später festlegen.
Das WBF werde den Bericht des US-Handelsbeauftragten prüfen und danach das weitere Vorgehen festlegen, hiess es weiter. Man gehe aber davon aus, dass mit dieser Empfehlung die gemeinsame Absichtserklärung vom 14. November 2025 respektiert werde. Diese betraf die Begrenzung der US-Zusatzzölle auf 15 Prozent statt der ursprünglich angekündigten 39 Prozent. Zuletzt lag der Satz bei 12,5 Prozent.
(AWP)