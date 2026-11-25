Das WBF werde den Bericht des US-Handelsbeauftragten prüfen und danach das weitere Vorgehen festlegen, hiess es weiter. Man gehe aber davon aus, dass mit dieser Empfehlung die gemeinsame Absichtserklärung vom 14. November 2025 respektiert werde. Diese betraf die Begrenzung der US-Zusatzzölle auf 15 Prozent statt der ursprünglich angekündigten 39 Prozent. Zuletzt lag der Satz bei 12,5 Prozent.