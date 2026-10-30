Dagegen sind die Marktmieten für Büroflächen gegenüber dem Vorquartal um 0,9 Prozent gesunken und sind damit 2,9 Prozent günstiger als vor Jahresfrist. Die Marktwerte von Büroimmobilien sind gegenüber dem Vorquartal ebenfalls gesunken (-0,6 Prozent), liegen aber noch leicht über dem Vorjahresniveau (+0,7 Prozent). FPRE erwartet für Büroimmobilien insgesamt stabile Marktbedingungen, dies allerdings bei «anhaltendem Druck auf periphere Lagen und ältere Objekte».