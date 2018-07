Der Bundesrat hat Martin Schlegel an seiner Sitzung vom Mittwoch zum neuen Stellvertretenden Direktoriumsmitglied der Schweizerischen Nationalbank (SNB) ernannt. Schlegel ist aktuell Leiter der SNB-Niederlassung in Singapur und wird auf den 1. September 2018 sein neues Amt antreten, wie die SNB und der Bundesrat jeweils in separaten Communiqués am Abend mitteilten.