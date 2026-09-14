Zurückhaltung bei der Vorsorge

Mit Vorsorgethemen beschäftigen sich 62 Prozent stark oder sehr stark. Allerdings konzentriert sich das Engagement vor allem auf einfach umsetzbare Massnahmen wie das Sparen in der Säule 3a. Etwas mehr als die Hälfte zahlt regelmässig in die dritte Säule ein. Bei den 18- bis 39-Jährigen sind es sogar zwei Drittel.