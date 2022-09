"Meine Botschaft an die grossen Gläubiger, an China und den privaten Sektor lautet: Je grösser Ihr Anteil ist, desto grösser ist auch Ihre Verantwortung", sagte Georgiewa am Dienstag auf einer Veranstaltung des Centers for Global Development. Ein Viertel der Schwellenländer und 60 Prozent der einkommensschwachen Länder stünden kurz vor einem Schuldenproblem oder befinden sich bereits in einem. "Es liegt in eurem Interesse als Gläubiger zu verhindern, dass das Problem explodiert".

Insbesondere in Bezug auf die derzeitige Notlage Sri Lankas hoffe sie, dass die öffentlichen Gläubiger des Landes schnell einbezogen werden und dann die privaten Gläubiger bei den Schuldenverhandlungen mit ins Boot geholt werden können, erklärte Georgiewa. Sri Lanka befindet sich in der schwersten Finanzkrise seit sieben Jahrzehnten und verfügt nur noch über geringe Devisenreserven, um die kritischen Importe von Treibstoff, Lebensmitteln und Medikamenten zu bezahlen.

(Reuters)