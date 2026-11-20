Sorgen über eine KI-Abkühlung belasteten Asiens Tech-Börsen, während die Aussicht auf höhere US-Zinsen Schwellenländer-Währungen belastete.
Die Börse in Taiwan brach um sechs Prozent ein und verzeichnete damit ihren grössten Wochenrückgang seit 1990, während der südkoreanische Kospi-Index um mehr als fünf Prozent fiel. Auch Aktienmärkte in europäischen Schwellenländern gaben nach: Der polnische Leitindex WIG20 verlor fast drei Prozent, die Börse in Budapest rutschte um 2,3 Prozent ab.
Der MSCI-Index für Aktien aus Schwellenländern gab um drei Prozent nach und ist auf dem Weg, den Grossteil seiner bisherigen Jahresgewinne wieder abzugeben – eine drastische Kehrtwende gegenüber Mitte Juni, als er noch um fast 29 Prozent im Plus lag.
Technologieaktien weltweit haben in den letzten Wochen stark nachgegeben. Strengere US-Vorschriften für den Ausbau von Rechenzentren und den Export von Chips sowie der plötzliche Rücktritt von Jensen Huang als Nvidia-Chef nach ausserehelichen Affären schürten Sorgen um die Zukunft der KI – vor allem, nachdem das rasante Wachstum dieser Technologie in diesem Jahr Aktienmärkte und Volkswirtschaften beflügelt hatte.
«Die treibenden Kräfte der Schwellenländer verschieben sich. KI sorgte für ein aussergewöhnliches Jahr 2026, doch höhere Finanzierungskosten legen zunehmend die Rendite-vernichtenden ökonomischen Realitäten der Investitionen von Hyperscalern offen», erklärten Analysten von Jefferies.
«Eine Abkühlung der KI-Investitionen könnte Gewinnkorrekturen in den Schwellenländern auslösen, allen voran in Korea und Taiwan, während Indien und China eine relativ robuste Gewinnentwicklung aufweisen.»
Indische Aktien stiegen gegen den Trend auf den höchsten Stand seit neun Monaten. Ihnen kommt eine relativ geringe Gewichtung von KI-Unternehmen zugute. Für Unterstützung sorgte auch ein starker Rückgang der Ölpreise. Die Nordseesorte Brent hat sich seit Monatsbeginn um rund 28 Dollar je Fass verbilligt.
Auch die indische Rupie wertete auf, während andere Schwellenländer-Währungen wie der koreanische Won oder der polnische Zloty deutlich nachgaben. Steigende US-Zinsen führen dazu, dass Devisenanleger ihr Kapital aus den risikoreicheren Schwellenländern abziehen und in den Dollar umschichten.
(Reuters)