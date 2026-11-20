Technologieaktien weltweit haben in den letzten Wochen stark nachgegeben. Strengere US-Vorschriften für den Ausbau von Rechenzentren und den Export von Chips sowie der plötzliche Rücktritt von Jensen Huang als Nvidia-Chef ​nach ausserehelichen Affären schürten Sorgen um die Zukunft der KI – vor ​allem, nachdem das rasante Wachstum dieser Technologie in diesem ​Jahr Aktienmärkte und Volkswirtschaften beflügelt hatte.