Neben mehr als 2600 Sitzen in Kommunalräten in ganz England und einer Handvoll hochkarätiger Bürgermeisterwahlen wie in der Hauptstadt London stand in Blackpool South auch ein Parlamentssitz zur Wahl, nachdem der konservative Abgeordnete dort wegen eines Lobbyskandals zurückgetreten war. Der Labour-Kandidat Chris Webb siegte hier deutlich. Laut dem Meinungsforschungsexperten John Curtice war der Umschwung von 26 Prozent zugunsten der Labour-Partei gegenüber dem Ergebnis von 2019 der drittgrösste in der Nachkriegsgeschichte bei Nachwahlen. Bei den Kommunalwahlen könnten die Konservativen auf ihr schlechtestes Ergebnis seit 40 Jahren zusteuern, so der Experte. Bei der Kommunalwahl 2021 hatten die Konservativen noch 40 Prozent der Stimmen erhalten, während Labour auf 30 Prozent kam.