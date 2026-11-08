Beutler bevorzugt eine einheimische Lösung. «Am liebsten würde ich mein Hotel einem Schweizer Paar verkaufen. Sie macht das Büro, er steht in der Küche», sagt er. Im Haus habe es eine schöne Wohnung für die neuen Besitzer. Es dürften auch Quereinsteiger sein. «Aber sie müssen die Region kennen», so Beutler weiter. Für ihn ist klar: «Ich verkaufe nicht an trümmlige Investoren, bei denen ich nicht weiss, was sie mit der Liegenschaft machen!»