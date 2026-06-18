Am Mittag erhielten die Papiere frischen Schwung. Denn laut dem «Manager Magazin» winkt den Anlegern in Form einer möglichen «Mega-Abspaltung» ein weiteres Zuckerbrot. Es gehe um das Geschäft mit Kompressoren und Dampfturbinen, und Ziel sei neben höheren Konzernmargen insbesondere ein Mehrwert für die Aktionäre, berichtet das Magazin aus ihm vorliegenden Unterlagen. Siemens Energy äusserte sich nicht dazu, sondern verbreitete eine allgemeine Stellungnahme. Es werde ständig geprüft, wie man die bestmögliche Unternehmens-Aufstellung haben kann.