Guy Parmelin und Helene Budliger Artieda galten als eingespieltes Dreamteam. Der Bundespräsident und seine Seco-Direktorin reisten für die Zollverhandlungen mit der Trump-Regierung mehrfach nach Washington. Ihre Mission: für die Schweiz das Beste herausholen – oder zumindest das Schlimmste verhindern.
Doch jetzt ist Schluss. Seit Wochen macht die Runde, dass Budliger geht, wie blick.ch berichtet. Die Seco-Chefin hat Wirtschaftsminister Guy Parmelin überraschend ihren Rücktritt mitgeteilt. Auf Anfrage will das Departement dies weder bestätigen noch kommentieren.
Ganz freiwillig scheint Budliger ihr Amt nicht abzugeben. Gut unterrichteten Quellen zufolge legte Parmelin ihr in einem Gespräch bereits vor einigen Wochen nahe, über einen vorzeitigen Abgang nachzudenken.
Budliger leitet seit 2022 das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco). Zuvor arbeitete sie im Aussendepartement und war Botschafterin in zahlreichen Ländern rund um die Welt. Bekannt wurde sie aber vor allem in den Zollverhandlungen mit den USA.
(cash)