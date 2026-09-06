Budliger Artieda sieht nicht nur die internationale Ordnung, sondern die gesamte westliche Welt in einer Identitätskrise. Europa habe die «30 Jahre Friedensdividende» nach dem Mauerfall möglicherweise nicht richtig genutzt und zu sehr darauf vertraut, dass sich alle an die Spielregeln halten. «Wir müssen uns heute eingestehen, dass wir wahrscheinlich über weite Strecken zu naiv gewesen sind.»