Negativer KI-Effekt auf dem Arbeitsmarkt?

Dazu passt, dass die Inflation weiterhin 2026 und 2027 nur bei 0,6 Prozent gesehen wird und sich die Arbeitslosenquote 2027 nur auf 3,0 Prozent von 3,1 Prozent im laufenden 2026 zurückbilden werde. Ob dabei KI-Effekte eine Rolle spielten, könne er noch nicht sagen. «Dafür ist es zu früh», so Indergand. Aktuell gebe es aber keine Hinweise, dass es auf dem Arbeitsmarkt wegen KI zu einer eigentlichen Abbauwelle komme.