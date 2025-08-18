Der Aktienkurs von Valneva ist in diesem Jahr 130 Prozent gestiegen und hat sich von einem Einbruch nach der Pandemie erholt. Der Grossteil des Anstiegs wurde in diesem Quartal erzielt, und Analysten sind optimistisch, dass er ausgebaut werden kann; das durchschnittliche Kursziel impliziert ein weiteres Aufwärtspotenzial von 62 Prozent.
Laut Maury Raycroft von Jefferies ist Chikungunya, eine von Mücken übertragene Krankheit, die in Südchina ihren bislang grössten Ausbruch und im Indischen Ozean wiederkehrende Ausbrüche verursacht, verantwortlich für Valnevas Aufschwung. Die Firma war das erste Unternehmen, das Ende 2023 die Zulassung für einen Impfstoff gegen die Viruserkrankung erhielt.
Die Weltgesundheitsorganisation äusserte im vergangenen Monat ihre Besorgnis über die Ausbreitung von Chikungunya, das Fieber und starke Gelenkschmerzen verursachen kann. Thomas Lingelbach, CEO von Valneva, beschrieb diese Woche bei einer Telefonkonferenz mit Analysten die «sehr kritische und verheerende epidemiologische Dynamik rund um Chikungunya».
Das Unternehmen stehe in Kontakt mit den Regierungen der Länder, in denen es Ausbrüche gebe, sagte er. Anfang des Jahres verkaufte das Unternehmen 40'000 Dosen an die französischen Behörden, um einen Ausbruch auf der Insel Réunion im Indischen Ozean zu bekämpfen. In China konzentriert sich die Ausbreitung auf Foshan, eine Stadt in der südlichen Provinz Guangdong, wo es in weniger als einem Monat mehr als 6500 Infektionen gab.
Die Krankheit ist in China relativ neu; der erste importierte Fall wurde erst 2008 registriert, und die US-amerikanischen Centers for Disease Control and Prevention empfehlen Reisenden, die ein Gebiet mit einem Chikungunya-Ausbruch besuchen, eine Impfung.
Derzeit ist in China kein Impfstoff gegen die Krankheit zugelassen. Lyme-Borreliose und Chikungunya sind jedoch nicht der einzige Grund, warum Investoren Valneva ins Auge fassen. Das Unternehmen entwickelt in Zusammenarbeit mit Pfizer ausserdem einen Impfstoff gegen Borreliose.
Die Ergebnisse der späten Testphase werden bis Ende des Jahres erwartet. Valneva und Pfizer meldeten positive Daten aus einer früheren Studie. Gegen die durch Zecken übertragene Infektion ist derzeit kein Impfstoff für Menschen auf dem Markt.
Borreliose-Impfstoffprogramm ist der Schlüssel für die starke Kursbewegung
«Die Wertschätzung der Partnerschaft des Unternehmens bei seinem Borreliose-Impfstoffprogramm ist der Schlüssel für die starke Kursbewegung», sagte Sebastiaan van der Schoot, Analyst bei Van Lanschot Kempen.
Die Analysten sind insgesamt optimistisch, was die Aussichten von Valneva angeht. Sieben der acht von Bloomberg beobachteten Analysten stufen die Aktie mit «Kaufen» oder gleichwertig ein. Am pessimistischsten ist Rajan Sharma von Goldman Sachs, der eine neutrale Empfehlung ausspricht.
Der Borreliose-Impfstoffkandidat ist der «wichtigste kurzfristige Katalysator für die Kurs- und Beteiligungsgeschichte», schrieb Sharma diese Woche in einer Notiz. Zu den Hauptrisiken zählt er mögliche regulatorische Fehler und andere mögliche Rückschläge.
Auch das Übernahmeinteresse am dänischen Konkurrenten Bavarian Nordic, dem einzigen anderen Hersteller eines zugelassenen Chikungunya-Impfstoffs, hat der Valneva-Aktie Auftrieb gegeben. Laut Frederic Gomez, Analyst bei Pharmium Securities, gibt es Ähnlichkeiten zwischen den beiden Unternehmen, was die Anlage attraktiv macht.
Trotz der diesjährigen Rallye notiert die Valneva-Aktie immer noch etwa 85 Prozent unter ihrem Rekordhoch aus dem Jahr 2021, als das Unternehmen einen Impfstoff gegen Covid-19 entwickelte. Der Impfstoff gegen die Pandemie kam zu spät auf den Markt, um ein Erfolg zu werden.
(Bloomberg)