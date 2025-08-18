Das Unternehmen stehe in Kontakt mit den Regierungen der Länder, in denen es Ausbrüche gebe, sagte er. Anfang des Jahres verkaufte das Unternehmen 40'000 Dosen an die französischen Behörden, um einen Ausbruch auf der Insel Réunion im Indischen Ozean zu bekämpfen. In China konzentriert sich die Ausbreitung auf Foshan, eine Stadt in der südlichen Provinz Guangdong, wo es in weniger als einem Monat mehr als 6500 Infektionen gab.