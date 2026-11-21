Kremlchef Wladimir Putin müsse verstehen, dass sie «sowieso nicht stehen bleiben wird», sagte Selenskyj in einem Interview des US-Senders NBC. Er verwies darauf, dass das russische Militär immer wieder und vor allem in diesem Jahr Infrastruktur seines Landes, wie die ukrainische Eisenbahn und Brücken attackiert habe. «Und natürlich mussten wir darauf reagieren», sagte Selenskyj.