Das Dokument enthält drei Kernpunkte. Neben der Wirtschaftszone geht es um ‌einen Waffenstillstand sowie die künftige Rolle der Europäischen Union und der ​Nato. «Es enthält eine der Ideen für einen Waffenstillstand – das ist der Hauptpunkt. Der zweite Teil betrifft das, was die Amerikaner bezüglich einer freien Wirtschaftszone vorgeschlagen haben», sagte Selenskyj vor Journalisten. Diese drei Ideen seien gemeinsam mit den USA und den Europäern entwickelt worden. Selenskyj sieht das Zeitfenster für Verhandlungen zwischen dem G20-Gipfel in den USA im Dezember und dem Ende des Sommers 2027. Danach werde der US-Präsidentschaftswahlkampf für 2028 die politische Aufmerksamkeit ‌in Washington dominieren.