«Es besteht der Wunsch, sehr schnell voranzukommen, und sowohl wir wie die Russen verstehen das», sagte Selenskyj in einem Interview der Wirtschaftsnachrichtenagentur Bloomberg in Kiew. Doch die Forderungen an ukrainische Zugeständnisse dürften nicht zu weit gehen. «Wir sind uns bewusst, welchen Preis das haben könnte. Auch wir wünschen uns Frieden von ganzem Herzen, aber nicht auf Kosten der Ukraine allein», sagte er. Russland mache bislang keinerlei Zugeständnisse.