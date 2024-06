China arbeite daran, Länder von der Teilnahme an einem Friedensgipfel zur Ukraine «abzuhalten», sagte er am Sonntag vor Journalisten in Singapur. Peking hatte zuvor die Gipfel-Pläne kritisiert, da Russland nicht dazu eingeladen sei. «Leider bemüht sich China heute, Länder daran zu hindern, zum Friedensgipfel zu kommen», sagte Selenskyj am Rande eines Sicherheitsforums in Singapur.