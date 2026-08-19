Umsatzerwartung erhöht

Für das Gesamtjahr schraubt das Management die Guidance für den Umsatz auf 345 bis 365 Millionen Franken hoch, nach einer bisherigen Spanne von 335 bis 360 Millionen. Bereinigt um Währungsentwicklungen entspricht dies einem Wachstum von 8 bis 14 Prozent (bisher: 5-12 Prozent). Basis für die Erhöhung sei das solide Halbjahresresultat und die weiterhin positive Entwicklung, heisst es.