Der Aufsichtsrat bzw. Verwaltungsrat habe den Vertrag mit Everke um drei weitere Jahre verlängert, teilte AMS am Freitagabend mit.

Der Aufsichtsrat zeigt sich in der Mitteilung zufrieden mit den Leistungen von Everke und man sei davon überzeugt, dass er in den kommenden Jahren die auf optische Lösungen fokussierte Strategie der Gruppe erfolgreich umsetzen werde.

Weiter teilte AMS mit, dass sie den Aktionären an der kommenden Hauptversammlung vom 2. Juni Brigitte Ederer und Margarete Haase zur Zuwahl in den Aufsichtsrat vorschlägt. Ederer habe etwa als CEO von Siemens Österreich umfangreiche Erfahrung gesammelt. Und auch Haase bringe grosse Erfahrung als Finanzvorstand in namhaften deutschen Industrieunternehmen sowie als Aufsichtsrätin und Leiterin des Prüfungsausschusses der Osram Licht AG mit. Osram wurde von AMS übernommen.

Mit Ederer und Haase wächst das Gremium. Die Erweiterung des Aufsichtsrats von AMS reflektiere den grösseren Umfang an Aufgaben und Verantwortlichkeiten bezogen auf die zusammengeführte Gruppe, hiess es.

(AWP)